Fortnite Salva il Mondo: con la patch 12.30 tornano i Dungeon e Coniglietta Penny

Epic Games ha annunciato le novità di Salva il Mondo in arrivo oggi con la patch 12.30 di Fortnite, nel momento in cui scriviamo i server del gioco sono offline per manutenzione e dovrebbero tornare online tra le 10:00 e le 12:00 ora italiana.

Il ritorno dei Dungeon

Combatti mostri, evita trappole, preparati e addentrati per affrontare il male nelle profondità. E pare che ci siano armi ed eroi da raccogliere lungo la via. Chiavi magiche, un labirinto profondo e oscuro, monete d'oro... Pare proprio che sia ora di esplorare!

Fuoco del Cavaliere

Usa una cura medievale per gli Abietti con il nuovo arco Fuoco del cavaliere. I colpi critici ripristinano una parte degli scudi, quindi vedi di prendere bene la mira!

Coniglietta Penny

Vantaggio standard: Frenesia al plasma

Riduce il costo energetico del Plasmimpulso del 38%

Vantaggio comandanti: Frenesia al plasma +

Riduce il costo energetico del Plasmimpulso del 75%

Lama Pirata

Arrr, ciurma! Apri questo Lama per ottenere il tuo eroe pirata e un bottino di armi. Questo lama ti costerà 500 biglietti avventura.

Restiamo ora in attesa di scoprire le novità in arrivo per Battaglia Reale e la Modalità Creativa, a metà mattinata Epic Games dovrebbe diffondere il changelog completo dell'aggiornamento 12.30 di Fortnite.