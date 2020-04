Fortnite: dove salvare gli Orsi, la posizione dei peluche da liberare

Il recente aggiornamento 12.40 di Fortnite ha introdotto una nuova sfida segreta che richiede di salvare l'orso Teddy. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine, mostrandovi la posizione esatta di Teddy all'interno della mappa.

Per completare questa sfida dovete raggiungere la stessa location coinvolta nei piani dell'offensiva Ted. Vediamo dove si trova.

Dove trovare e salvare gli Orsacchiotti in Fortnite

La location in questione è la casa di legno che si trova a nord-ovest di Foresta Frignante, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina.

Una volta entrati all'interno della casa, non dovete far altro che accedere al sotterraneo segreto passando dalla parete scorrevole a forma di libreria. Qui troverete una cella dove sono richiusi gli orsi di peluche: per salvarli e completare la missione non vi resta che aprire la cella, avvicinarvi al primo orso di peluche e interagire con esso.

Se avete bisogno di un riferimento per capire come fare, vi basta dare un'occhiata al video riportato in cima. Completare questa sfida vi ricompenserà con ben 15.000 punti esperienza, abbastanza per salire di livello nel Pass Battaglia della Stagione 2. Un'occasione da non perdere, considerando che la sfida in questione è molto semplice: voi ne avete già approfittato?