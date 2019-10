Fortnite e Samsung ancora insieme con l'esclusiva skin Glow

Samsung celebra ancora una volta la sua collaborazione con Epic Games per Fortnite con l'annuncio di un'esclusiva skin Glow per il gioco, disponibile per i possessori di quasi tutti i dispositivi della serie Galaxy. Il

Il design della skin Glow deriva dal colore Aura Glow del Galaxy Note 10, pensato per la generazione dei Millennial e ispirato alla luce riflettente di un prisma. Già disponibile per il download, la nuova skin Glow si aggiunge a un elenco in continua espansione di contenuti esclusivi di Fortnite per Samsung. L'anno scorso le due società hanno celebrato il lancio del gioco per Android con Galaxy Skin, disponibile solo su Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4. La partnership si è poi ampliata all'inizio di quest'anno con il lancio della skin iKONIK, con i passi di danza di accompagnamento, Love Scenario, sviluppati con la star del pop Jung Chanwoo della band iKON, disponibile per la linea Galaxy S10.

Scaricabile per un’ampia gamma di dispositivi, la nuova skin Glow si basa sulla skin Fate dello scorso anno, ma includerà una nuova combinazione di colori basata sul colore Aura Glow di Galaxy Note 10. La partnership riflette la crescente attenzione di Samsung nel fornire agli utenti esperienze di gioco all'avanguardia, che si accompagnano al successo globale di Fortnite.

Dal suo lancio nel 2017, Fortnite è diventato un vero e proprio fenomeno culturale, raggiungendo più di 250 milioni di giocatori registrati all'inizio del 2019, e generando oltre 2 miliardi di dollari in tutto il mondo su tutte le piattaforme. La partnership fornisce a Samsung un'esclusiva di vendita, con la versione Android del gioco disponibile esclusivamente attraverso il Galaxy Store e il sito internet di Epic Games, un riconoscimento dei dispositivi Samsung come gold standard del mobile gaming.