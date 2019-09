Fortnite Samsung Galaxy: come ottenere e riscattare la skin Glow

I giocatori di Fortnite in possesso di un dispositivo Samsung Galaxy possono riscattare gratuitamente la skin Glow, uno speciale costume da aggiungere alla propria collezione. In questa mini-guida vi spieghiamo cosa fare per ottenerlo.

Dal 25 settembre la skin Glow ha preso il posto della skin Ikonik, diventando il nuovo costume speciale che può essere ottenuto esclusivamente dai possessori di un dispositivo Samsung Galaxy. Vediamo come ottenerlo.

Modelli Samsung Galaxy richiesti per ottenere le skin Glow

Per ottenere la skin Glow in Fortnite dovrete essere in possesso di almeno uno dei seguenti dispositivi Samsung Galaxy:

Galaxy Note 10

Galaxy Note 9

Galaxy Note 8

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy A70

Galaxy A80

Galaxy A90

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab S6

Come ottenere la skin Glow in Fortnite

Per riscattare la skin Glow vi basta seguire questa procedura dal vostro dispositivo Samsung Galaxy:

Scaricate Fortnite sul vostro dispositivo Samsung Galaxy tramite l'applicazione Galaxy Apps inclusa nella cartella Samsung.

Cliccate sul banner di Fortnite e subito dopo su Installa e Apri. Accettate i termini e le condizioni per proseguire.

Una volta avviato il gioco ed effettuato il login con il vostro account Epic Games, recatevi nel negozio degli oggetti. Troverete la skin Glow prezzata a 0 euro.

Dopo aver selezionato l'oggetto, vi verrà chiesto di registrare la vostra carta di credito. Fatelo (non vi verrà addebitato nessun costo) per ricevere la skin Glow nel vostro inventario.

Se avete già un account Epic Games con una carta associata, riceverete la skin Glow subito dopo averla selezionata.

Se siete in possesso di uno dei dispositivi Samsung Galaxy elencati sopra, dunque, vi basta seguire le semplici indicazioni contenute in questa mini-guida per ottenere gratuitamente la skin Glow, costume che potete vedere in azione nel filmato proposto in apertura.

Parlando invece dei costumi e degli oggetti previsti per i prossimi eventi di Fortnite, ricordiamo che un recente leak potrebbe aver svelato i nuovi contenuti a tema Halloween.