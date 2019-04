Fortnite: skin Sanctum e Malevolenza disponibili nel Negozio a Pasquetta

Dopo averci offerto il costume Castore per festeggiare la Pasqua assieme a tutti gli esploratori dell'isola di Fortnite Battaglia Reale, gli autori di Epic ci invitano a passare la Pasquetta a sperperare il nostro patrimonio in V-bucks con nuovi oggetti e costumi per tutti i gusti.

I collezionisti di costumi leggendari saranno felici di trovare nella vetrina digitale del negozio di Fortnite la skin Malevolenza e il relativo dorso decorativo dalla forma di ali di pipistrello in un allettante pacchetto da 2.000 VB, con la possibilità ulteriore di completare la collezione con l'aggiunta dell'Ascia di Fuoco proposta al prezzo di 1.200 V-Bucks.

Eccovi allora la lista completa degli oggetti in Evidenza e Giornalieri presenti nel Negozio di Fortnite Battaglia Reale per oggi, lunedì 22 aprile:

Oggetti in Evidenza

Sanctum - costume e dorso decorativo - 1.500 VB

Malevolenza - costume e dorso decorativo - 2.000 VB

Calore - copertura - 500 VB

Luna Crescente - strumento di raccolta - 1.200 VB

Ascia di Fuoco - strumento di raccolta - 1.200 VB

Oggetti Giornalieri

Archetipo - costume - 1.500 VB

Oscilla - emote - 500 VB

Giramondo - deltaplano - 500 VB

Raccogli Squeak - strumento di raccolta - 1.500 VB

Ricognitore della Giungla - costume - 800 VB

Seduta Shaolin - emote - 800 VB

Quanto alle ultime novità provenienti dall'isola di Fortnite, informiamo tutti gli appassionati del battle royale di Epic Games che la seconda Runa apparsa di recente su Lande Letali si è ricongiunta con il misterioso bunker di Sponde del Saccheggio e rianimato la caldera del vulcano emerso all'inizio della Stagione 8: che si tratti del primo segnale dell'arrivo di un'Invasione Aliena con il lancio della Season 9?