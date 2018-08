Fortnite sarà uno dei protagonisti del PAX West di Seattle, al via il 31 agosto

Epic Games ha confermato che Fortnite sarà presente al PAX West, in programma a Seattle dal 31 agosto al 3 settembre. Per l'occasione si terrà la finalissima del torneo estivo Summer Skirmish.

"Atterreremo a PAX West 2018 da venerdì 31 agosto a lunedì 3 settembre e porteremo con noi molte esperienze divertenti per singoli e squadre. Ci trovate all'aperto tra l'8ª e Pine, oppure dentro il centro congressi Washington State al primo piano "Yakima"; oppure, collegatevi per la conclusione del torneo Summer Skirmish, dal vivo a PAX West!"

Torneo Fortnite Summer Skirmish

"Il torneo Summer Skirmish si concluderà a PAX West con una competizione live da 1.500.000 dollari aperta a tutti i partecipanti a PAX West. La registrazione per l'evento si terrà ogni giorno sul posto a partire dalle 8:00, presso il parcheggio del centro congressi tra l'8ª e Pine. Le giornate 1, 2 e 3 di PAX West inizieranno con tre turni di qualificazione, seguiti dalle finali di qualificazione ogni sera. Le finali di qualificazione verranno trasmesse su tutti i canali di Fortnite dalle 18:00 alle 21:00 ora locale. I primi 33 vincitori delle finali di qualificazione di ogni sera si affronteranno per la Vittoria reale nelle finali di PAX West che si terranno lunedì 3 settembre. Tutte le partite di lunedì verranno trasmesse in streaming sui canali ufficiali di Fortnite, a partire dalle 11:00 ora locale e fino alle 15:00 ora locale."

Passatempi Pomposi Live

"Prendete la vostra squadra: tutto il divertimento di Fortnite vi aspetta a PAX West. Completate il percorso di minigolf a 9 buche Passatempi Pomposi nel centro congressi "Yakima" per ottenere un set esclusivo di quattro spille Pinny Arcade Fortnite! Se volete assistere al torneo dal vivo a PAX West, raggiungeteci tra l'8ª e Pine. Stiamo allestendo un'area per gli spettatori, con street food e un negozio di souvenir con swag esclusivo di Fortnite! Il cerchio si sta chiudendo… Ci vediamo a Seattle!"