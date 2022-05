Fortnite sbarca su Xbox Cloud Gaming ed è gratis per tutti: ecco il video

Con una mossa a sorpresa, Microsoft ed Epic Games annunciano la versione "su nuvola" di Fortnite per Xbox Cloud Gaming: l'edizione in game streaming dell'iconico battle royale può essere fruita in via del tutto gratuita anche da chi non possiede un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

Come sottolinea la stessa casa di Redmond con il video di presentazione della versione cloud di Fortnite, a partire da oggi giovedì 5 maggio basta accedere a Xbox.com/play per poter giocare a Fortnite gratuitamente tramite Xbox Cloud Gaming.

L'unico prerequisito per accedere a Fortnite su Cloud Gaming è quello di avere un account Microsoft con profilo Xbox attivo. Il kolossal battle royale di Epic Games può essere fruito su sistemi mobile iOS e Android, come pure su tablet iPadOS e Android o direttamente da un browser su PC Windows.

La nuova versione "su nuvola" di Fortnite Capitolo 3 vanta anche il pieno supporto ai controlli touchscreen e ai controller tradizionali, ivi compresi i pad Bluetooth per sistemi mobile. Come ogni altro videogioco in streaming, anche Fortnite su Xbox Cloud Gaming non necessita alcun genere di installazione su PC, smartphone e tablet, si aggiorna automaticamente all'ultima versione ufficiale e, per poter essere fruita appieno, necessita di una connessione internet sufficientemente veloce e stabile.