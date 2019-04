Fortnite: come sbloccare la skin Rovina della Sfida Scoperta

I giocatori di Fortnite in possesso del Pass Battaglia della Stagione 8 possono ottenere la nuova skin segreta Rovina. In questa mini-guida vi spieghiamo cosa bisogna fare per sbloccarla all'interno del gioco.

Come sbloccare la skin Rovina

La skin Rovina può essere sbloccata solo dagli acquirenti del Pass Battaglia della Stagione 8. Una volta soddisfatto questo requisito, tutto quello che dovete fare è completare 55 sfide settimanali della Stagione 8 (vanno bene le sfide di qualsiasi settimana). Al momento sono disponibili in tutto 56 sfide, comprese le nuove Sfide della Settimana 6, ma con l'arrivo delle prossime sarà ancora più semplice raggiungere l'obiettivo di 55 challenge completate.

Parlando degli altri costumi introdotti con il Pass Battaglia della Stagione 8, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come sbloccare tutte le fasi delle skin progressiva Cuore Nero e Ibrido di Fortnite. Ricordiamo inoltre che con l'ultimo aggiornamento del gioco è stato introdotto l'Arco Esplosivo, una nuova arma pensata per gli approcci stealth.

Cosa ne pensate della nuova skin Rovina? Se volete guardarla da vicino, potete dare un'occhiata al video riportato in cima alla notizia. Voi siete già riusciti a sbloccarla? O attendete che vengano pubblicate le sfide delle prossime settimane? Fatecelo sapere nel riquadro dedicato ai commenti.