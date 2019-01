Fortnite: Sbloccate altre Due Sfide Tempesta di Ghiaccio!

Ampiamente sospettato dall'ampia Community del Gioco, l'evento in-game Tempesta di Ghiaccio ha finalmente preso il via in Fortnite lo scorso sabato.

A seguito di questo, l'isola di gioco è stata ricoperta di candida neve, ma, al contempo, è stata invasa da una ostile Legione di Fiere. Come conseguenza, i giocatori attivi su Fortnite hanno potuto accedere a numerose nuove Sfide, molte delle quali legate alle strane creature di ghiaccio ora presenti all'interno della Mappa. A quelle già precedentemente attive, se ne sono ora aggiunte ulteriori due, sbloccatesi nel corso della giornata del 23 gennaio. Eccole di seguito:

Sconfiggi 100 Membri d'Elite della Legione di Ghiaccio.

Infliggi 10.000 danni con Shotguns o SMGs alla Legione di Ghiaccio.

Entrambe le Sfide legate all'eventoricompenseranno i giocatori che saranno in grado di portarle a termine con ben 500 punti esperienza.