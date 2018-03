Fortnite: la scena competitiva continua a crescere con l'ingresso dei FaZe Clan

L'ultima organizzazione esportiva a mettere gli occhi su Fortnite è. Il successo incredibile della modalità Battle Royale del titolo Epic Games ha spinto una delle più famose organizzazioni professionistiche ad assemblare una squadra tutta nuova.

Il roster comprende Dennis "Cloak" Lepore, Thomas "72hrs" Mulligan, Thang "SpaceLyon" Phan, e Brendan "Jaomock" O'Brien. Tutti e quattro i giocatori fanno live streaming su Twitch.

"Tutti in FaZe Clan hanno completamente abbracciato Fortnite sia come gioco sia come community", ha detto il portavoce di FaZe in occasione dell'annuncio del nuovo team.

FaZe Clan, quindi, si unisce ad altre grandi organizzazioni come TSM e Method le quali hanno reclutato squadre appositamente per competere in Fortnite ancor prima che la scena competitiva prendesse davvero piede. Sembra comunque essere un impegno ben calibrato e a lungo termine, visto che la popolarità del gioco continua a crescere.

"Quindi, nonostante Fortnite si trovi ancora in una versione di Early Access, abbiamo deciso che era perfettamente logico reclutare i giocatori più talentuosi per l'inevitabile espansione della scena competitiva e dargli il benvenuto nella nostra famiglia". "Non è stata una decisione molto difficile, bastava trovare i giocatori giusti, che avessero la passione e la spinta per competere e potessero dirsi orgogliosi di farlo come membri del FaZe Clan".

FaZe ha chiuso l'annuncio con un messaggio speciale a Epic Games, dicendo "Vogliamo competere, non vediamo l'ora di farlo. Non possiamo aspettare. Quando deciderete di far partire la stagione competitiva, noi ci faremo trovare pronti”.