Fortnite: lo scontro tra Epic Games ed Apple si sposta in Europa

Continua l'ormai lunga battaglia legale tra Apple ed Epic Games nata svariati mesi fa a causa delle microtransazioni di Fortnite Capitolo 2. Nel corso delle ultime ore, il colosso dell'industria videoludica ha fatto causa all'azienda di Cupertino anche in Europa.

Epic ha infatti denunciato Apple alla Commissione Europea, motivando questa scelta con la volontà di tutelare i consumatori e il futuro delle piattaforme mobile. Tra le principali cause della denuncia troviamo infatti l'impossibilità da parte dei possessori dei dispositivi portatili Apple di installare liberamente le applicazioni, le quali sono disponibili esclusivamente su App Store, piattaforma proprietaria sulla quale l'azienda preleva un'importante percentuale (si parla del 30%) da tutti gli acquisti di programmi, giochi e microtransazioni.

Al momento non sono stati pubblicati commenti ufficiali in merito alla denuncia da parte della Commissione Europa e anche Apple ha deciso di non esporsi pubblicamente. Nel frattempo, però, sono in corso in Europa altre cause riguardanti i produttori di iPhone e iPad proprio per via dell'impossibilità di installare applicazioni al di fuori dall'App Store e di utilizzare sistemi di pagamento contactless diversi da Apple Pay.

