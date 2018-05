Fortnite: scoperta una misteriosa impronta di dinosauro

Con l'avvio della Stagione 4 di Fortnite, i giocatori hanno scoperto un curioso segreto relativo ad una gigantesca impronta di dinosauro situata all'interno della distrutta localizzabile a ovest di Greasy Grove e a Sud di Snobby Shores.

Come segnalato da IGN.com, la stessa location presenta anche i resti di un set cinematografico abbandonato, non è escluso quindi che l'impronta di dinosauro e le telecamere possano essere due elementi strettamente collegati tra loro, sebbene al momento non ci siano certezze in merito.

Inoltre segnaliamo che sono ora disponibili gli outfit Rex e Tricera Ops, anche questi ovviamente a tema dinosauri. Che Epic stia cercando di dirci qualcosa? Magari i dinosauri faranno parte di uno dei prossimi aggiornamenti di Fortnite? Per il momento, niente di certo, vi invitiamo quindi a prendere questa ipotesi come una semplice speculazione...

Ricordiamo che Fortnite Stagione 4 ha preso ufficialmente il via martedì primo maggio con l'impatto della cometa, il quale ha dato vita a una nuova area esplorabile, un cratere in cui volare a bassa quota. Inoltre, sono ora attive le nuove sfide della settimana 1, tra queste segnaliamo la challenge che richiede di trovare tutte le lettere che compongono la parola Fortnite.