Fortnite: scoperta una variante rossa della skin Skull Trooper

La skin Skull Trooper (Milite Teschio in italiano) di Fortnite Battle Royale potrebbe presto ricevere una nuova variante cromatica, almeno stando ad alcuni file trovati nel codice sorgente dell'ultimo aggiornamento.

Attualmente il Milite Teschio è presente nella versione base nera e nelle varianti viola (per chi possiede la skin dall'autunno 2017, epoca della prima apparizione) e fluorescente, i dataminer tuttavia hanno scoperto riferimenti al "Red Skull Trooper", skin di colore rosso, come possiamo intuire dal nome.

Al momento non è chiaro però in che modo sarà possibile sbloccare questa variante del Milite Teschio, la quale potrebbe essere offerta come ricompensa durante l'evento di Halloween oppure messa regolarmente in vendita nello store. Il negozio in-game si sta popolando di skin a tema Halloween come Testa Cava e Teschio Ramirez, quest'ultimo disponibile in esclusiva per Salva il Mondo.