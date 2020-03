Fortnite: scoperti dei nuovi oggetti consumabili che potrebbero arrivare nel gioco

I sempre attivissimi data miner hanno analizzato a fondo i dati della patch 12.20 di Fortnite - che tra le altre cose ha introdotto l'elicottero Choppa - e hanno scoperto dei riferimenti ad alcuni oggetti consumabili che al momento non risultato essere presenti nel gioco.

I data miner, ad essere precisi, hanno scovato dei nuovi riferimenti a ben nove oggetti consumabili. Sei di questi sono già presenti nel gioco o lo sono stati in passato, ovvero mela, banana, cocco, peperoncino, fungo slurp e fungo scudo. I rimanenti tre, invece, sono totalmente inediti: stiamo parlando di mais, cavolo ed apple sun.

Al momento non conosciamo la loro funzione, ma i data miner hanno già elaborato una teoria per quanto riguarda il terzo oggetto, l'apple sun. Secondo loro, potrebbe avere a che fare con il rischiaramento del deltaplano. Attualmente questa funzione è liberamente utilizzabile solo nella modalità Rissa a Squadra, ma in passato, per un certo periodo, lo era anche nelle modalità classiche, seppur mediante l'utilizzo di un oggetto specifico. È possibile che Epic Games stia rivalutando la possibilità di reinserirla nella Battaglia Reale. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe se venisse reintrodotta?

