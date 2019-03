Fortnite: scoperti dei nuovi scavi. Nuovo evento in arrivo?

Sembra sia in arrivo una nuova misteriosa attività su Fortnite. Un po' come avvenuto per l'iceberg della Stagione 7, è apparso nella mappa, nella zona di Palmeto Paradisiaco, un sito di scavi, per quello che sembra essere un nuovo evento comunitario.

I giocatori stanno infatti lavorando insieme per scavare nelle rocce che portano nella profondità della mappa di Fortnite, dove presumibilmente è nascosto qualcosa di importante. Epic Games non ha ancora diffuso informazioni che chiarissero la situazione, ma sempre più giocatori si stanno riunendo per scavare a fondo, e dato che è possibile utilizzare solo il piccone ce n'è di lavoro da fare.

Dalla pila di rocce per il momento sono emersi un mucchio d'ossa e... una macchina. Sembra che siamo di fronte a un bel mistero insomma. Cosa avranno a che fare gli uni con l'altra? È effettivamente in arrivo un nuovo evento, o vista la vicinanza al 1 Aprile si tratta di uno scherzo effettuato da Epic Games per burlarsi dei giocatori?

Per il momento c'è solo un modo per scoprirlo: scavare. Insomma, mentre Ninja ha criticato l'aggiornamento 8.20 di Fortnite, il gioco sembra già star per voltare pagina con nuove attività da svolgere.

E voi, vi siete già armati di piccone? Avete cominciato a dare una mano alla community? Cosa credete ci sia sotto tutte quelle rocce?

Nell'attesa, date un'occhiata alle prime immagini degli scavi in calce alla news.