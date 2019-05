Fortnite: scoperto dalla community un nuovo glitch relativo alle hitbox

Il celebre battle royale di Epic Games offre ai giocatori di adottare molteplici strategie nel corso delle proprie partite, in cui lo shooting si combina con la possibilità di realizzare diverse costruzioni.

Tuttavia, sembra che l'edificazione di una particolare struttura sia attualmente interessato da un peculiare glitch, che mina la fluidità dell'esperienza di gioco. A segnalarlo è la sempre attiva community di Fortnite, in particolare l'utente Reddit "nemqttv". Come potete infatti verificare in calce a questa news, il giocatore ha postato sul portale una clip video in cui mostra una problematica connessa alla costruzione di muro di mattoni triangolare. Come visibile nel breve filmato, l'hitbox di quest'ultimo risulterebbe attualmente imprecisa: nonostante la testa di un giocatore nascosto dietro di esso risulti invisibile, l'obiettivo risulta infatti comunque impossibile da colpire per gli avversari.



Il battle royale è un titolo in costante evoluzione, che ha recentemente visto l'esordio della Stagione 9 di Fortnite. Nonostante il team di Epic Games sia costantemente al lavoro per garantire la migliore esperienza di gioco possibile, talvolta si manifestano comunque nel titolo problematiche più o meno rilevanti. Solo pochi giorni fa, ad esempio, la software house ha comunicato al pubblico la decisione di disabilitare temporaneamente i veicoli in Fortnite, a causa di un bug che impediva ai giocatori di uscirne.