Fortnite: scoperto un divertente glitch legato alle cabine telefoniche

Un nuovo glitch di Fortnite è stato scoperto in questi giorni dalla community di Reddit, si tratta di un divertente bug legato alle skin dei personaggi e... alle cabine telefoniche!

Incredibile ma vero, per testare questo bug vi basterà farvi atterrare da un nemico all'interno di una cabina telefonica in modalità Coppia o Squadre, a questo punto la skin assumerà uno strano aspetto e il giocatore verrà mostrato in ginocchio intento a pregare... ed è persino possibile continuare a giocare tranquillamente ed essere rianimati in questa posizione.

Epic Games non si è pronunciata in merito ma è probabile che questo curioso bug possa essere corretto già nel corso della settimana con l'aggiornamento in arrivo nei prossimi giorni, probabilmente l'ultimo della Stagione 2, pronta a concludersi a fine maggio per lasciare spazio alla Stagione 3.

Attenzione perchè in questi giorni sta circolando una truffa sulle skin Fortnite gratis, un sito promette costumi gratis effettuando il login al proprio account Fortnite ma si tratta solamente di un metodo per rubare i dati personali dei giocatori e le credenziali del profilo, dunque diffidate da iniziative di questo tipo e ricordate che le skin gratis possono essere offerte solo da Epic Games.