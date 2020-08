Fortnite: scoperto il glitch definitivo che assicura la vittoria in ogni caso

La community di Fortnite ha scoperto proprio in queste ore un glitch che permette di vincere facilmente le partite in qualsiasi situazione, continuando a giocare da sotto la mappa e rendendosi invisibili ai nemici.

Secondo quanto riportato, il glitch funziona su tutte le piattaforme sebbene su Android ci siano maggiori possibilità di riuscita per motivi non del tutto chiariti. Utilizzando l'elicottero Choppa vi basterà andare a Rapide Rischiose e creare un pavimento in legno su cui posizionare l'elicottero e continuare a costruire una gabbia intorno al velivolo per poi decollare.

A questo punto il Choppa si troverà incastrato tra le assi di legno e il giocatore finirà sotto la mappa, da qui potrete continuare a giocare e sarete totalmente invisibili e invulnerabili ai colpi dei nemici. Come sempre vi ricordiamo che usare glitch e bug per assicurarsi la Vittoria Reale potrebbe portare al ban temporaneo o definitivo, il regolamento di Fortnite vieta infatti di sfruttare problemi tecnici per vincere le partite.

Con ogni probabilità Epic correggerà questo bug molto presto con uno dei prossimi aggiornamenti, non è escluso che un hotfix possa arrivare già nel corso di questa settimana, insieme alla prima patch del mese di agosto.