Fortnite: scoperto un glitch del mech BRUTO che rende i giocatori invincibili

Come gran parte delle novità che vengono introdotte nella Battaglia Reale, anche il potente Mech B.R.U.T.O. - che ha debuttato con la Stagione 10 di Fortnite - ha causato un bel po' di problemi al bilanciamento.

Il nuovo veicolo si è rivelato incredibilmente potente, ed Epic Games ha impiegato qualche settimana prima di decidersi, finalmente, a depotenziarlo. I problemi, in ogni caso, non sono ancora finiti. Un utente ha scoperto un incredibile glitch legato ai mech in grado di rendere i giocatori completamente invincibili.

Come potete vedere nel filmato esemplificativo in cima a questa notizia, per metterlo in atto bisogna lanciare due oggetti Fenditura Rottami (introdotti con l'ultimo aggiornamento di Fortnite) sul mech, per poi entrare e uscire rapidamente quando inizia la tempesta di cianfrusaglie. Una volta fatto ciò, il personaggio diventa immortale e non subisce più alcun danno, come viene chiaramente mostrato. Si tratta di un glitch piuttosto grave, in grado di alterare pesantemente l'equilibrio delle partite. Ci auguriamo che Epic Games intervenga presto per risolverlo definitivamente.

La Settimana 4 della Stagione 10, intanto, è entrata nel vivo. Avete già completato il set di missioni Distruggi e Arraffa?