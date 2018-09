Fortnite: scoperto il metodo per prevedere le prossime presunte posizioni del cubo

Sembra proprio che i giocatori di Fortnite abbiano trovato un modo per prevedere i movimenti del misterioso cubo apparso lo scorso 24 agosto. Finora, esso si muoveva in modo apparentemente casuale, ma la scoperta degli appassionati fa capire che probabilmente non è esattamente così.

In particolare, i giocatori hanno utilizzato un "trucco" alquanto interessante: utilizzare la versione mobile e impostare i dettagli grafici al minimo. In questo modo, la visuale di gioco consente di vedere delle chiazze d'erba che, secondo loro, indicano dove si troverà successivamente il cubo e dove è stato in precedenza.

Il tutto è stato scoperto con l'aiuto di un alto numero di appassionati, che si sono fiondati nell'apposito post Reddit. I giocatori hanno iniziato rapidamente a lavorare insieme, riportando tutte le varie coordinate delle chiazze d'erba, con i colleghi di Dexerto che hanno raccolto i dati e costruito la mappa che potete vedere qui sotto.

In parole povere, la posizione di partenza del cubo era Paradise Palms, mentre la sua collocazione attuale è vicino a Dusty Divot. Prima di arrivare qui, però, era passato in altre coordinate, dove ora si trovano appunto le chiazze d'erba in questione. Gli utenti, dunque, sono andati alla ricerca di tutte le chiazze d'erba presenti sulla mappa, arrivando alla conclusione che il cubo probabilmente continuerà a salire fino a Wailing Woods, passando per Lazy Links e Pleasant Park, per poi, alla fine, smettere di muoversi vicino a Loot Lake, appena a nord di Tilted Towers.

Naturalmente si tratta solamente di previsioni, ma il fatto che le chiazze d'erba portino a Loot Lake sembra essere una coincidenza troppo grande per essere ignorata.