Fortnite: scoperto un nuovo bug legato alla Girosfera

Con l'aggiornamento di questa mattina di Fortnite Battaglia Reale, che ha visto l'arrivo dell'air drop, pare sia presente anche un grave bug che riguarda esclusivamente la Girosfera, il particolare veicolo che permette di muoversi velocemente e agganciarsi con una ventosa ai vari elementi dello scenario.

Il glitch in questione, stando a quanto mostrato da alcuni utenti in video, permetterebbe ai giocatori di diventare temporaneamente invisibili e, di conseguenza, di cogliere di sorpresa i giocatori per avere la meglio. Attualmente non è chiaro quali siano i passaggi esatti da eseguire per attivare il glitch ma è chiaro che, una volta scoperti e diffusi sul web, potrebbero rendere in pochissimo tempo il battle royale ingiocabile.

Non è quindi da escludere che gli sviluppatori possano disabilitare la possibilità di trovare il veicolo in giro per la mappa di gioco e nel frattempo indagare sul problema, in modo da risolverlo nel minor tempo possibile. Nel caso non lo sapeste, non è la prima volta in cui la Girosfera è la protagonista di simili problemi e, proprio qualche mese fa, è stata rimossa temporaneamente dal gioco.

Avete già letto la nostra guida al completamento di tutte le sfide dei 14 Giorni d'Estate, il nuovo evento di Fortnite Battaglia Reale?