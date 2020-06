Fortnite: scoperto un nuovo bug, verrà corretto con la Stagione 3?

Incredibile ma vero, alla fine della Stagione 2 è stato scoperto un nuovo bug di Fortnite Battle Royale che permette di entrare in gioco quando una buona metà dei giocatori è già stata eliminata. Non ci credete? Continuate a leggere.

In particolare il problema sembra verificarsi unicamente su Fortnite per Mac, alcuni giocatori hanno scoperto che dopo aver accettato l'entrata in-game e aver avviato la partita, per entrare effettivamente in gioco sono necessari alcuni minuti, durante i quali viene mostrata solamente la schermata di caricamento.

A quel punto i giocatori sono entrati nel match ma solo quando il numero di utenti attivi era dimezzato o quasi. Il problema è ormai noto e a quanto pare dipende dalla mancata sincronizzazione del client per Mac con i server di Epic Games e si verifica ogni volta che la versione Mac viene avviata dai giocatori. Apparentemente non ci sono invece problemi di questo tipo su altre piattaforme come PC Windows, PlayStation 4, Switch, Xbox One o smartphone/tablet.

Epic Games non ha rivelato tempistiche per la correzione del problema ma possiamo aspettarci un piccolo hotfix con la Stagione 3 o magari anche prima, considerando che la nuova stagione di Fortnite partirà solamente il 17 giugno, tre settimane dopo rispetto alla data inizialmente prevista.