Fortnite: scoperto il nuovo bundle Eon contenente skin, V-Buck e altri oggetti

La redazione di TrueAchievements afferma di aver scovato un nuovo bundle dedicato a Fortnite Battaglia Reale che verrà messo in vendita prossimamente. Si chiama Eon Cosmetic Bundle e include diversi oggetti cosmetici e tanti V-Buck.

Ecco i (presunti) contenuti nel dettaglio:

2000 V-Buck

Costume Eon

Piccone Resonator

Deltaplano Aurora

Potete ammirare il costume e il deltaplano nell'immagine di anteprima allegata in apertura. Stando a quanto riferito dalla fonte, il prezzo di vendita e la data di lancio di questo pacchetto sono al momento sconosciuti.

È bene precisare, in ogni caso, che questo presunto bundle non è ancora stato annunciato in via ufficiale da Epic Games, e che TrueAchievements non ha specificato chiaramente l'origine dell'informazione. Pertanto, vi consigliamo di prendere con le pinze quanto riferito.

In rete si è anche acceso un dibattito al riguardo. Per alcuni potrebbe essere un'esclusiva Xbox One visti i colori scelti per gli oggetti (bianco e verde). Secondo altri, invece, il pacchetto sarebbe totalmente fake, poiché non sono stati trovati riferimenti tra i file di gioco. Restiamo quindi in attesa di un comunicato ufficiale da parte della compagnia, vi terremo senz'altro aggiornati al riguardo. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un costume di questo tipo?

Vi ricordiamo che ieri è ufficialmente iniziate l'ultima settimana della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale. tra le nuove sfide figurano "Cerca pezzi di puzzle nei seminterrati" e "Cerca tra un ponte coperto, una cascata e il nono green".