Fortnite: scopriamo le nuove skin e gli oggetti del Negozio del 5 gennaio

Diamo uno sguardo agli Oggetti in Evidenza e Giornalieri proposti quest'oggi da Epic Games all'interno del Negozio di Fortnite Battaglia Reale. Il nuovo aggiornamento del 5 gennaio della vetrina digitale dello store per le microtransazioni di Fortnite porta in dote la skin Corvo con relativo dorso decorativo.

In aggiunta al famoso costume Leggendario che ci riporta alla mente le peripezie compiute da Kevin il Cubo Viola nelle convulse giornate della Stagione 6, il Negozio di Fortnite propone una variegata rotazione di oggetti, emote e skin per tutte le tasche di V-Bucks virtuali.

Oggetti in Evidenza

Pié Glaciale - costume e dorso decorativo - 1.500 VB

- costume e dorso decorativo - 1.500 VB Corvo - costume e dorso decorativo - 2.000 VB

- costume e dorso decorativo - 2.000 VB Lama Inversa - strumento raccolta - 500 VB

- strumento raccolta - 500 VB Devastazione - costume e dorso decorativo - 2.000 VB

- costume e dorso decorativo - 2.000 VB Becco di Ferro - strumento raccolta - 800 VB

- strumento raccolta - 800 VB Pennuto Volante - deltaplano - 800 VB

Oggetti Giornalieri

Fenicottero Rosa - strumento raccolta - 1.500 VB

- strumento raccolta - 1.500 VB Abbaglio - costume - 1.200 VB

- costume - 1.200 VB Sistema Centrale - deltaplano - 500 VB

- deltaplano - 500 VB Lamacadabra - emote - 1.500 VB

- emote - 1.500 VB Squadra Sub - costume - 1.200 VB

- costume - 1.200 VB Schianto Terrestre - emote - 200 VB

A tutti gli appassionati del battle royale di Epic Games, ricordiamo che dall'inizio della prossima settimana l'evento ingame 14 Giorni di Fortnite tornerà ad essere attivo fino al 15 gennaio. Se desiderate completare le attività lasciate in sospeso o volete approfittare dell'occasione per iniziare le sfide offerte dall'evento, vi consigliamo di seguire le nostre Guide dedicate alle Sfide a Fasi di 14 Giorni di Fortnite.