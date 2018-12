Fortnite: scopriamo i nuovi Cuccioli del Pass Battaglia della Stagione 7

In occasione dell'apertura della Stagione 7 di Fortnite, i vertici di Epic Games rimpolpano di contenuti l'universo battle royale del loro kolossal sparatutto con una serie innumerevole di elementi ingame inediti che comprendono, ovviamente, dei simpatici Cuccioli.

I due animali da compagnia della Stagione 7 rispondono al nome (e alle carezze) di Hamirez e Remus e possono essere sbloccati tramite la progressione dei livelli di esperienza premium collegati al Pass Battaglia della nuova stagione invernale di Fortnite.

Il primo batuffolo digitale della nuova collezione di Cuccioli del Battle Pass è un criceto femmina: "Regalategli una ruota e diventerà la vostra migliore amica", recita la simpatica descrizione di Epic che presenta questo animaletto. A corredo di Hamirez troviamo tutta una serie di animazioni per farle utilizzare la ruota oscillando, correndovi all'interno e tentando di arrampicarcisi per scoprire cosa sta combinando il suo padrone nelle scorribande multiplayer di Fortnite Battaglia Reale.

Il secondo Cucciolo, Remus, è un piccolo cane di razza siberian husky (scelta perfetta dato il setting invernale della nuova Stagione) che viene definito da Epic come "non addomesticato e senza paura". Anche lui, come Hamirez, è caratterizzato da diverse animazioni che gli permetteranno, tra le altre cose, di alzarsi sulle zampe posteriori per controllare l'ambiente circostante e fare la guardia al suo padrone.

Sia Hamirez che Remus sono proposti in diverse varianti estetiche sbloccabili attraverso i livelli esperienza del Pass Battaglia: la "versione base" della vispa cricetina potrà essere equipaggiata raggiungendo il 19° livello del Battle Pass, mentre per ottenere la prima cuccia digitale di Remus bisognerà salire fino al 35° livello.

Cosa ne pensate dei nuovi Pets della Stagione 7 di Fortnite? Speravate in qualcosa di diverso per la stagione invernale del battle royale di Epic Games o non vedete l'ora di portare questi batuffoli a spasso per l'isola?