Fortnite: scovato un misterioso bunker all'interno della mappa

Dopo la pubblicazione della nuova patch 4.1, i giocatori di Fortnite: Battle Royale hanno scoperto l'esistenza di una botola misteriosa all'interno della mappa. La struttura, apparentemente indistruttibile, sembra nascondere qualcosa di importante: di cosa potrebbe trattarsi?

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia e nello screenshot a fondo pagina, nella mappa di Fortnite: Battle Royale è stato scovato un misterioso bunker apparentemente indistruttibile. La struttura si trova nei pressi del Bosco Blaterante, nella zona nord-est dell'isola, e si presenta come una botola incastonata nel terreno: al suo interno è possibile intravedere uno scavo, anche se al momento non sappiamo cosa potrebbe contenere.

Cosa ancora più interessante, sul retro della botola è riportato un misterioso graffito, un potenziale indizio sulla natura e sullo scopo del bunker. A questo punto sembra evidente il riferimento alla serie TV Lost: nello show televisivo, infatti, i protagonisti del serial finivano per imbattersi in una botola dall'aspetto simile, per poi scoprire che al suo interno era custodita una stazione di ricerca segreta.

La struttura potrebbe avere un ruolo simile anche in Fortnite? Magari darà accesso a nuove zone della mappa, eventualmente con nuovi power-up da acquisire nel corso delle partite? Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori sviluppi sulla faccenda. Intanto, vi ricordiamo che è attualmente disponibile l'evento speciale di Fortnite: Battle Royale dedicato a Thanos di Avengers: Infinity War.