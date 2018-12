Fortnite: scovato un nuovo problema legato alla Torretta Montata dopo la patch 6.31

La Torretta Montata sta creando un bel po' di grattacapi ai giocatori di Fortnite Battaglia Reale. Sono molte le persone a ritenere che starebbe meglio nel deposito, poiché la sua assurda potenza sta sbilanciando in maniera eccessiva le partite.

Epic Games è al corrente del problema, e in più di un'occasione è intervenuta per cercare di rendere quest'arma meno efficace. Diversi giorni fa ha ridotto la frequenza con cui appare nei forzieri e ha diminuito i punti salute della base e dei mitragliatori. Il recente aggiornamento 6.31 ha invece rimosso la possibilità di ripararla e ha modificato le collisioni per rendere più semplice sparare al giocatore che la occupa. Nonostante queste modifiche, la Torretta Montata viene ancora considerata eccessivamente potente.

Come se non bastasse, la patch 6.31 ha introdotto un altro problema. Come potete vedere nel video allegato in calce, quando un giocatore punta la propria arma verso la torretta, la mira assistita posiziona automaticamente il reticolo sulla base, piuttosto che sull'avversario. È come se l'aim assist proteggesse l'occupante della Torretta Montata. A causa di questo problema, il giocatore che punta l'arma verso la torretta è costretto ogni volta ad aggiustare la propria mira se la sua intenzione è quella di sparare al nemico, facendogli perdere istanti preziosi che possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

In molti hanno fatto notare che questa stessa situazione si verifica anche con i veicoli, ovvero il carrello della spesa, il kart da off-road e il quad annientatore. La Torretta Montata, tuttavia, è una trappola, per cui il fatto che risponda alle stesse regole di un veicolo è piuttosto strano.

Ci auguriamo che Epic Games intervenga il più presto possibile su questo problema e che riesca a bilanciare al meglio la Torretta Montata. Voi cosa ne pensate? Anche voi ritenete che starebbe meglio chiusa nel deposito assieme alle altre armi più sbilanciate di Fortnite Battaglia Reale?