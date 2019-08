Fortnite Season 10: il nuovo leak svela il ritorno di Kevin il Cubo Viola!

In base agli ultimi leak condivisi in rete dai dataminer di Fortnite Battaglia Reale, Kevin il Cubo Viola si appresta a fare il suo glorioso ritorno sull'isola dello sparatutto gratuito più famoso e giocato del pianeta.

Tra i file più nascosti dell'ultimo aggiornamento di Fortnite, infatti, i programmatori dilettanti che si dilettano nel datamining affermano di aver rintracciato una schermata di caricamento che rivelerebbe, appunto, il ritorno di quel mattacchione di Kevin nel colorato universo del free to play di Epic Games.

Come possiamo facilmente intuire ammirando la schermata trapelata in rete, la ricomparsa del Cubo Viola sulla mappa di Fortnite determinerà l'ennesimo stravolgimento dei quadranti dell'isola interessati dall'apparizione di Kevin. Non sappiamo, però, se il ritorno del Cubo Viola di Fortnite coinciderà o meno con il lancio di un nuovo evento.

Nell'attesa di scoprire quali strade prenderà Kevin e quando assisteremo alla sua ricomparsa sulla mappa del battle royale di Epic, vi ricordiamo che sono attualmente attive le missioni di Fortnite X Caos, un evento crossover con Borderlands pianificato da Epic Games in collaborazione con Gearbox Software per aiutarci a ingannare l'attesa per il lancio di Borderlands 3.