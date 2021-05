Fortnite Season 7: arrivano Loki e Thor del MCU e una skin gratis per gli utenti PS Plus?

Siamo sempre più vicini al debutto della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 e con l'aggiornamento di questa mattina, il quale ha portato il gioco alla versione 16.50, sono stati scovati dai dataminer tanti nuovi indizi sul prossimo capitolo del battle royale.

Proprio oggi, infatti, è stata pubblicata una nuova schermata di caricamento per gli abbonati a Fortnite Crew e, come hanno notato molti fan, tra le sagome che si possono vedere sullo sfondo dell'immagine sembra ci siano Loki e Thor nelle loro versioni conosciute nelle pellicole del Marvel Cinematic Universe. Non a caso a breve potremo guardare su Disney+ la serie dedicata alla divinità interpretata da Tom Hiddleston e potrebbe quindi trattarsi dell'occasione perfetta per dare il via ad una nuova collaborazione e, perché no, ad un'altra stagione a tema Marvel. A rafforzare questa ipotesi è la presenza di un'altra silhouette misteriosa tra le Sfide Presagio, la quale è secondo i fan Monica Rambeau di Wandavision. Come se non bastasse, il buon Donald Mustard di Epic Games ha aggiornato come sempre il suo profilo Twitter con un indizio sulla prossima stagione, il quale riporta che lo sviluppatore si trova ora nella "Realtà Zero". Insomma, è molto probabile che il team di sviluppo del battle royale possa sfruttare le dimensioni alternative ancora una volta per far approdare sull'isola altri personaggi del MCU.

Sappiate inoltre che tra i numerosi elementi pubblicati dai dataminer troviamo il video che mostra in movimento l'intero set di Deathstroke Zero e un nuovo bundle dedicato agli abbonati a PlayStation Plus su PlayStation 4 e PlayStation 5, al cui interno è presente la skin Fixer e il dorso decorativo Reckoning.

In attesa dei primi teaser ufficiali, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i consigli su come ottenere il bundle Ombre di strada e sbloccare la skin Rubino Ombra gratis.