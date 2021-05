Fortnite: parte la seconda edizione della AS Roma Cup con Gonzalo Villar e sVenom

A ulteriore riprova della volontà della AS Roma di investire negli eSport, il club capitolino si prepara a lanciare la seconda edizione della AS Roma Cup di Fortnite, l'evento multiplayer ortganizzato dai giallorossi con testimonial d'eccezione il dinamico duo composto da Gonzalo Villar e sVenom.

Il centropampista spagnolo e il pro player della scuderia Mkers invitano così tutti gli appassionati a iscriversi al torneo AS Roma Fortnite Cup 2021 che si svolgerà ufficialmente giovedì 20 e venerdì 21 maggio.

Il torneo competitivo di Fortnite Capitolo 2 avrà perciò inizio domani, 20 maggio, con le qualificazioni che coinvolgeranno gli appassionati nella modalità Solo di Fortnite Battaglia Reale. I primi 60 classificati (in base all'Aggregate Score) si qualificheranno alla fase finale di venerdì e si affronteranno in modalità Tutti contro Tutti in 5 partite alle quali parteciperanno anche Gonzalo Villar e sVenom.

L'intero evento sarà trasmesso in streaming sul canale Twitch di Roma eSports. Quanto ai premi, al primo classificato andrà la maglia firmata (con dedica) di Villar. Il secondo e il terzo classificato riceveranno una maglia speciale "AS Roma X Brain Dead", mentre per i giocatori che occuperanno le restanti posizioni della Top10 sono previsti dei gadget esclusivi della AS Roma. In calce alla notizia trovate il form per registarvi alla competizione eSport AS Roma Cup di Fortnite Capitolo 2.