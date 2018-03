Fortnite: secondo un analista, il suo successo danneggerà altri titoli tripla AAA

è indubbiamente uno dei titoli più giocati e chiacchierati del momento. La sua popolarità è cresciuta a dismisura negli ultimi mesi, al punto che a gennaio 2018 ha toccato quota 45 milioni di giocatori.

Il suo successo ha messo in allarme diversi analisti. Secondo Evan Wingren di KeyBanc Capital Markets, potrebbe rappresentare un rischio per gli altri publisher, che potrebbero veder calare il numero dei giocatori affezionati ai loro titoli. "La popolarità del gioco sta crescendo nei mercati occidentali, al punto che potrebbe influenzare in qualche modo la popolazione degli altri titoli AAA", ha spiegato Wingren in una recente nota inviata ai suoi clienti. Ha poi aggiunto: "Crediamo che Fortnite stia espandendo l'intero mercato del gaming, ma un certo grado di cannibalizzazione sarà inevitabile". Secondo lui, gli altri publisher potrebbero perdere fino al 10% dei guadagni.

Gli stessi pensieri sono condivisi anche da Brian Nowak di Morgan Stanley Investment Management, secondo cui uno dei giochi che risentirà del successo di Fortnite (e di PlayerUnknown's Battlegrounds) sarà GTA Online. Altri analisti, invece, hanno messo in guardia Activision Blizzard e i suoi Call of Duty e Overwatch.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Sarà davvero interessante seguirne gli sviluppi, e soprattutto scoprire se i titoli Battle Royale continueranno a riscontrare questo incredibile successo anche nei mesi/anni a venire. Vi ricordiamo che Fortnite può essere scaricato su PlayStation 4, Xbox One e PC, e che la modalità Battaglia Reale è giocabile gratuitamente.