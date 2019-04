Fortnite: secondo Shroud, ad Epic non importa nulla delle lamentele dei pro gamer

I dibattiti relativi al controverso aggiornamento 8.20 di Fortnite e ai recenti cambiamenti attuati da Epic Games sta prendendo sempre più le fattezze di una telenovela. Quest'oggi è entrato in scena anche Shroud, ex giocatore professionista di Counter Strike: Global Offensive ora impegnato con Apex Legends.

A giocatori di spicco come Tyler "Ninja" Blevins non sono andate giù le impostazioni della nuova modalità Arena competitiva, che ha tempi di matchmaking molto lunghi a discapito della godibilità delle trasmissioni, e i continui cambiamenti alla gestione della risoluzione stretchata. A tal proposito, Shroud ha empatizzato con i pro gamer che stanno facendo sentire la loro voce: "Lamentarsi, lamentarsi, lamentarsi è ciò che fanno i pro gamer in tutti i giochi. È per una buona ragione. Vogliono essere ascoltati. Tutti loro dovrebbero farlo", ha dichiarato nel corso di uno dei suoi ultimi streaming.

Allo stesso tempo, tuttavia, crede che con Fortnite potrebbe non sortire gli effetti sperati, poiché Epic Games sembra non avere l'intenzione di ascoltare. "Fortnite sta facendo così tanti errori che mi inducono a pensare che non abbiano alcun interesse nella scena professionista. Si preoccupano solo di guadagnare soldi e aggiornare il gioco regolarmente con nuovi contenuti".

Ha poi concluso affermando che, nonostante tutto, la vita dei pro gamer non è poi tanto difficile grazie a Fortnite e ai suoi ricchissimi tornei: "I pro dovrebbero essere felici per tutti i soldi che fanno - possono perdere le partite e guadagnare ugualmente migliaia di dollari". Epic Games, intanto, non ha ancora detto la sua su tutta questa faccenda.