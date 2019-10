Fortnite: secondo uno studio legale, Epic avrebbe ideato un gioco che 'crea dipendenza'

Uno studio legale canadese sta preparando una causa contro Epic Games, perchè il famoso sviluppatore avrebbe "consapevolmente ideato un gioco che crea molta, molta assuefazione". Il riferimento degli avvocati è al più popolare dei battle royale, Fortnite.

"Epic Games, quando ha creato Fortnite, per molti anni ha assunto psicologi: hanno scavato a fondo nel cervello umano e hanno fatto lo sforzo di renderlo il più assuefacente possibile" ha dichiarato Alessandra Esposito Chartrand, legale di Calex Legal. "Hanno consapevolmente messo sul mercato un gioco che crea assuefazione, orientato verso i più giovani" ha poi aggiunto.

Paragonando il caso a quello relativo all'azione collettiva contro le compagnie del tabacco del 2015, che ha visto la Quebec Superior Court affermare lo scarso impegno delle società coinvolte nel mettere in guardia i clienti sui reali pericoli del fumo, Chartrand ritiene che Epic fosse consapevole del fatto che Fortnite dovesse "creare dipendenza il più possibile" e che non fece nulla per avvertire i giocatori su questo rischio. La causa quindi, è incentrata sulle informazioni che avrebbe omesso Epic piuttosto che sul gioco.

Il procedimento, che è stato presentato a nome dei genitori di due minori di dieci e quindici anni, si basa sulla recente decisione dell'OMS di elencare i disturbi da gioco come vere malattie. "Nel nostro caso i due genitori ci hanno riferito che se avessero saputo del pericolo che correvano il loro figli, li avrebbero monitorati molto più attentamente e non li avrebbero mai lasciati giocare a Fortnite" ha concluso l'avvocato.

Nel frattempo, i pro player di Fortnite hanno deciso di creare un'associazione per "tutelarsi" e dialogare con Epic. Anche Ninja, il famoso streamer, ha raccontato delle riserve espresse dai suoi genitori. Voi cosa ne pensate?