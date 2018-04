Fortnite: secondo una nuova indiscrezione, la meteora distruggerà Magazzino Muffito

La Stagione 3 è ormai agli sgoccioli, ma il mistero della meteora è ancora irrisolto. Questo misterioso corpo celeste continua ad avvicinarsi e le teorie al riguardo non si contano più.

Dove si schianterà? Per settimane il luogo più gettonato è stato Pinnacoli Pendenti, ma una nuova indiscrezione apparsa in rete nella giornata di ieri potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Secondo l'utente di Reddit internetadam, a fare una brutta fine sarà invece Magazzino Muffito. Il redditor in questione ha guadagnato una certa dose di credibilità poiché nei giorni scorsi ha predetto in anticipo e con successo il tema dei supereroi, i cambiamenti ai tetti di Pinnacoli Pendenti e il messaggio d'emergenza apparso nelle televisioni.

Secondo lui, la meteora distruggerà Magazzino Muffito poiché è da diverso tempo che Epic progetta di modificare quest'area della mappa di gioco, poco amata anche dai giocatori e giudicata troppo aperta. La mappa continuerà ad evolversi anche in futuro, e stando alle sue parole anche Putrido Pantano sparirà entro la fine della Stagione 4.

Internetadam ha inoltre ribadito che la Stagione 4 sarà basata sui supereroi. Non verranno però inclusi personaggi di altri franchise (Marvel, DC, ecc), ma saranno tutti creati appositamente da Epic Games. Oltre ad essi, ci saranno anche i villain. Nessuna di queste informazioni è stata confermata in via ufficiale, pertanto vi consigliamo di prenderle con le pinze. Fortunatamente non sarà necessario attendere ancora molto, dato che la Stagione 3 terminerà lunedì 30 aprile e poco dopo inizierà la quarta.