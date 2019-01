Fortnite Secret Skirmish: il nuovo torneo da 500.000 Dollari

Dopo il Winter Royale, Epic Games ha in previsione di organizzare un nuovo evento in formato invitational di Fortnite. Il torneo si chiamerà “Secret Skirmish” e avrà un montepremi di 500.000 Dollari.

Nel reveal Epic si è tenuta volutamente vaga sui dettagli, a parte i giorni in cui si terrà l'evento: il 14 e 15 febbraio.

Tuttavia (e a quanto è dato sapere in questo momento) l'evento promette di portare "i migliori giocatori di ogni competizione di Fortnite finora disputata" e si terrà in una "struttura ancora sconosciuta".

Secondo Epic Games, la Secret Skirmish potrà rappresentare anche un banco di prova perfetto per preparare il proprio team in vista dell'attesissima Coppa del Mondo di Fortnite che dovrebbe tenersi in un periodo ancora imprecisato nel corso dell'anno.

Attualmente, la Secret Skirmish sarà il primo grande torneo di Fortnite del 2019, dopo il debutto del titolo negli esport nel 2018. Epic Games, come ormai sappiamo, lo scorso giugno ha gettato sul piatto la bellezza di 100 milioni di Dollari.

Nel 2018 solo poco più di un terzo di quella cifra è stata assegnata ai partecipanti. I dettagli sulla Coppa del Mondo di Fortnite non sono ancora stati annunciati, ma Epic Games ha già iniziato a testare il modello di qualificazione con un nuovo sistema di tornei online introdotto nell'evento Winter Royale.