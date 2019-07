Fortnite: segnalati alcuni problemi al matchmaking

Nel corso del pomeriggio i server di Fortnite Battaglia Reale hanno iniziato a soffrire di qualche problema che, ancora adesso, continua a impedire ad alcuni giocatori di trovare partite.

La problematica affligge tutte le modalità di gioco e risulta in un errore dopo una fase di matchmaking molto più lunga del normale. L'unico consiglio che possiamo darvi nel caso doveste imbattervi nell'errore è quello di insistere nel tentativo di ricercare una partita. Fortunatamente gli sviluppatori sono al corrente del problema e anche all'interno della lobby del battle royale è possibile leggere il seguente messaggio:

"Problemi al matchmaking: lo sforzo del matchmaking sta causando lunghi tempi d'attesa."

A questo punto non ci resta altro da fare che attendere le prossime ore con la speranza che Epic Games risolva in maniera definitiva il problema. Nel frattempo potete iniziare a dare un'occhiata alle nostre guide per il completamento delle sfide della Settimana 10 della Stagione 9, disponibili da questo pomeriggio.

Oltre a ricordarvi che l'attuale stagione di Fortnite terminerà tra 20 giorni, vi invitiamo a leggere della Fortnite Xbox Cup, il nuovo torneo del battle royale che metterà in palio un montepremi pari ad un milione di dollari.