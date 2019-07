Fortnite: la Sei Colpi è l'arma Fuori Magazzino di oggi

Continua l'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite Battaglia Reale e, come al solito, anche oggi è stata riportata in gioco una delle armi riposte da un po' nel magazzino.

L'arma Fuori Magazzino di oggi è la Sei Colpi, introdotta un paio di stagioni fa in occasione dell'evento a base di zombi. Potrete quindi trovare questa particolare pistola in giro per la mappa di gioco solo ed esclusivamente nel corso della giornata di oggi. In aggiunta alla nuova arma, potete anche provare la nuova modalità a tempo limitato power up, che prevede il respawn nelle fasi iniziali e la possibilità di aumentare il quantitativo massimo di scudi.

Nel caso non lo sapeste, l'evento 14 Giorni d'Estate durerà ancora per un paio di settimane, dandovi tutto il tempo necessario al completamento delle varie sfide necessarie a sbloccare schermate di caricamento, mimetiche e dorsi decorativi esclusivi.

Avete già letto degli utenti preoccupati della possibile apocalisse di Fortnite in arrivo il prossimo 6 luglio? Pare inoltre che l'evento Fortnite X Stranger Things sia ormai imminente, vista la comparsa di strani portali in tutta la mappa.

Sapevate che con l'ultimo aggiornamento è finalmente arrivato il chiacchieratissimo Fucile Pesante a Tamburo?