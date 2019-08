Fortnite: sembrano esserci problemi con la modalità Creativa

Continuano ad esserci problemi per Fortnite Battaglia Reale a pochi giorni dal lancio della Stagione X. Dopo le lamentele riguardanti la scarsa stabilità dei server e i sensibili cali di framerate, stanno aumentando le segnalazioni di problematiche legate alla modalità Creativa.

I problemi in questione sembrano riguardare solo ed esclusivamente le Isole in evidenza di questa particolare modalità del battle royale. Fortunatamente Epic Games è al corrente del problema e ha appena pubblicato un breve messaggio sui canali social ufficiali del gioco per informare gli utenti di essere al lavoro su una soluzione, la quale verrà mandata online il prima possibile. In attesa che tutto torni alla normalità, quindi, è meglio evitare di lanciarsi in uno dei livelli creati dagli utenti tra quelli in evidenza.

Vi ricordiamo che Epic Games sta attualmente valutando se apportare o meno delle modifiche al BRUTO di Fortnite, il quale sta attirando le ire di tutti i giocatori del battle royale. Lo stesso Tfue ha criticato il mech di Fortnite durante una delle sue dirette in streaming su Twitch.

Sapevate che con l'ultimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale è stato introdotto il nuovo Fucile da Cecchino Automatico?