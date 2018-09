Fortnite sempre più strumento di marketing: nel fine settimana due eventi negli stadi USA

Non è ancora tempo di vacanze per Fortnite. Conclusa la prima edizione delle Summer Skirmish, il Battle Royale targato Epic Games farà la propria apparizione in alcuni stadi degli Stati Uniti questo fine settimana.

Due saranno gli eventi organizzati: un torneo con giocatori professionisti della franchigia dei Minnesota Twins e un'ospitata al Monday Night Football dello streamer più famoso al mondo, Tyler "Ninja" Blevins.

I Minnesota Twins ha annunciato che il team collaborerà con WorldGaming Network per l'organizzazione di una serata di streaming a tema Fortnite al Target Field di Minneapolis il 9 settembre. L'evento vedrà giocare il catcher dei Twins, Mitch Garver, con il player di Fortnite Marcel "BasicallyIDoWrk" Cunningham, Jordan Fisher e il lanciatore Trevor May. La partita verrà disputata dal vivo allo stadio, prima del match che i Twins disputeranno contro i Kansas City Royals.

Il 10 settembre, invece, i Detroit Lions avranno come ospite Ninja al Ford Field, per la partita di football del lunedì sera contro i New York Jets. La franchigia ha indetto anche un concorso: per coloro che acquisteranno dieci o più biglietti per la partita potranno addirittura avere la possibilità di partecipare a un “meet & greet” con Ninja.

Fortnite, insomma, viene sempre più utilizzato come uno strumento di marketing per avvicinare il pubblico più giovane. Samsung ha recentemente collaborato con Ninja ed Epic Games per promuovere il lancio del nuovo Galaxy Note 9, giusto per citare un esempio. La popolarità di Ninja ha anche permesso al ragazzo di siglare accordi di sponsorizzazione con Uber Eats e Red Bull.