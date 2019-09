Fortnite Centro!: distruggi Trasportatori di Bottino da 50m o 100m

Due delle missioni Centro! di Fortnite Stagione 10 richiedono di eliminare i Trasportatori di Bottino da 50 metri e da 100 metri di distanza. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per portarle a termine.

Dove si trovano i Trasportatori di Bottino? Come è possibile eliminarli da 50 metri o da 100 metri di distanza? Di seguito risponderemo a queste domande, aiutandovi a completare facilmente le due missioni Semprecentro in questione.

Dove trovare i Trasportatori di Bottino in Fortnite Stagione 10

I Trasportatori di Bottino sono dei piccoli droni che si aggirano presso i Punti Caldi della mappa. I Punti Caldi vengono selezionati casualmente all'inizio di ogni match, e vengono segnalati sulla mappa colorando di giallo il relativo nome della location, proprio come potete vedere nell'immagine riportata in basso. Tutto quello che dovete fare per individuare i Trasportatori di Bottino, dunque, è recarvi il prima possibile presso i Punti Caldi.

Come distruggere i Trasportatori di Bottino da 50m o da 100m di distanza

Dopo aver raggiunto un Punto Caldo della mappa, assicuratevi di avere con voi un'arma da fuoco come un fucile d'assalto o ancora meglio un'arma con mirino ottico. Più la vostra bocca da fuoco sarà precisa dalle lunghe distanze, più sarà semplice colpire e distruggere i Trasportatori di Bottino dalla distanza. Per completare la missione standard dovrete abbattere due Trasportatori di Bottino da 50 metri di distanza, mentre per la relativa missione Prestigio dovrete eliminarne uno da 100 metri di distanza.

Se avete bisogno di aiuto per le altre missioni Semprecentro, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare le missioni atterra su diversi Semprecentro e completa lo skydiving sopra Lande Letali.