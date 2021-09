Fortnite: una serie di bozzetti svela la versione 'ninja' di Batman

A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione del volume unico del fumetto Fortnite X Batman Punto Zero, il quale raccoglie i sei capitoli arrivati nei negozi qualche mese fa, è spuntata in rete un'immagine con i bozzetti dell'Uomo Pipistrello e le sue versioni non definitive.

L'immagine in questione ci permette di osservare tutte le versioni di Batman scartate da Epic Games e, come potete vedere, molte di queste proponevano un Batman con un costume che ricordava molto da vicino quello dei ninja. Anche Catwoman ha subito un trattamento simile e tra i costumi scartati ve n'era uno con una maschera quasi identica a quella di Batman al posto dei più classici occhiali.

Prima di lasciarvi alle immagini dei disegnatori di Epic Games, vi ricordiamo che domenica prossima ci sarà Operazione Cieli di Fuoco, ovvero l'evento di chiusura della Stagione 7 durante il quale i giocatori verranno chiamati ad attaccare la Nave Madre e a scacciare gli alieni dall'isola. In attesa che inizi l'evento, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 14 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.

Sapevate che Naruto arriverà nel corso della Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2?