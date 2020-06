Fortnite: SerpentAU ammette di aver barato dopo essere stato scoperto da TFUE

Il pro player e YouTuber di Fortnite SerpentAU ha ammesso candidamente di aver barato, dopo essere stato scoperto da un fan e per questo ha chiesto scusa pubblicamente alla community ed ai suoi follower.

SerpentAU è diventato noto su YouTube mostrando la sua abilità nel costruire velocemente strutture imponenti in Fortnite, specialità che lo ha visto raggiungere tempi di costruzioni davvero rapidi... forse troppo, talmente troppo da aver insospettito altri YouTuber e colleghi. In particolare EJLad ha accusato SerpentAU di usare trucchi e di barare utilizzando le macro, accusa questa già mossa da altri YouTuber anche nei confronti di personalità di spicco come Tfue e Ninja.

Lo YouTuber accusato ha inizialmente negato ma si è visto poi costretto ad ammettere tutto quando Tfue gli ha lanciato una sfida, ovvero costruire edifici ma mostrando chiaramente anche la posizione delle mani in azione. A questo punto SerpentAU ha dovuto ammettere di aver barato utilizzando le macro, anche se mai in tornei o eventi con premi in denaro.

SerpentAU come detto ha chiesto scusa ed ha dichiarato di essersi pentito del suo gesto ed è ora intenzionato a non ripetere più i medesimi errori, iniziando a giocare lealmente.