Fortnite, server down il 29 dicembre 2021: Epic Games al lavoro sui problemi

Fortnite risulta inaccessibile in data 29 dicembre 2021. Il titolo Epic Games sta infatti andando incontro a una serie di problematiche ed server sono al momento down. Gli sviluppatori sono al corrente della situazione e si sono già mobilitati per risolvere la situazione e consentire agli utenti di tornare a giocare regolarmente.

Sembra che i problemi siano molteplici e riguardino, tra le altre cose, anche difficoltà di login e matchmaking. Allo stato attuale non è chiaro quando la situazione verrà riportata alla normalità: la pagina Twitter Fortnite Status nell'ultimo aggiornamento fornito oltre mezz'ora fa (nel momento in cui scriviamo) rivela che sono ancora in corso i lavori di manutenzione e che per il momento il gioco resta inaccessibile. Il servizio assicura aggiornamenti non appena ci saranno novità sullo status della manutenzione, senza tuttavia specificare quanto tempo si dovrà aspettare prima di ulteriori notizie.

Insomma, per adesso non è possibile dilettarsi con il popolarissimo battle royale, ma la speranza per tutti gli appassionati è che la situazione venga risolta il più velocemente possibile. Nel frattempo, sembra che il Doom Slayer ed altre skin Microsoft e Bethesda siano in arrivo in Fortnite, sebbene al momento manchi una conferma ufficiale da parte di Epic o delle altre compagnie interessate. Infine, non perdetevi la guida per muovere i primi passi in Fortnite Capitolo 3, con diversi utili trucchi per iniziare al meglio la propria avventura nel battle royale.