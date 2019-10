Fortnite: server in down programmato per l'introduzione della Stagione 11

L'evento di chiusura della Stagione 10 di Fortnite, The End, è appena terminato e, come programmato da Epic, il gioco ha subito diverse limitazioni per impedire il sovraccarico dei server. In questo momento è in corso il downtime ed è impossibile accedere al gioco.

L'evento "The End", che era previsto per le ore 20:00 italiane, ha mostrato l'esplosione di una serie di razzi e la successiva distruzione della mappa di gioco che scompare in una sorta di buco nero (potete vedere il filmato qui). I downtime dei server di Fortnite, nei precedenti update, hanno avuto durate che variano dai 45 ai 60 minuti. Questa volta però data la portata delle novità vociferate in arrivo con la stagione 11, tra cui un'intera nuova mappa di gioco, il periodo di attesa potrebbe essere anche più esteso.

Vi terremo aggiornati sullo stato dei server e sulle prossime novità in arrivo con la Stagione 11 di Fortnite!