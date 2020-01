Fortnite: server offline per l'aggiornamento 11.40

Come già anticipato da Epic Games, a partire dalle 10:00 di oggi (15 gennaio) i server di Fortnite sono offline per manutenzione programmata, in modo da prepararsi all'arrivo dell'aggiornamento 11.40. Rimaniamo in attesa del changelog ufficiale della patch.

Come potete leggere nel tweet riportato a fondo pagina, i server di Fortnite andranno offline a partire dalle 10:00 di stamattina, al fine di accogliere il nuovo aggiornamento 11.40.

Epic Games non ha fornito nessun dettaglio sulla durata della manutenzione programmata, quindi non sappiamo dirvi a quale ora esatta il gioco tornerà operativo. Gli sviluppatori non hanno fatto nemmeno nessuna dichiarazione sui contenuti dell'aggiornamento 11.40: quali novità verranno introdotte nel gioco con il nuovo update?

Per saperne di più non rimane che attendere il changelog ufficiale dell'aggiornamento 11.40, che come visto per i precedenti update verrà pubblicato quando i server di Fortnite torneranno online. Anche se non è stato fornito l'orario preciso in cui terminerà la manutenzione programmata, possiamo presumere che il gioco tornerà operativo come di consueto verso ora di pranzo. Naturalmente, non mancheremo di aggiornarvi tempestivamente nel momento in cui i server di Fortnite torneranno online, con tanto di changelog del nuovo update.

Voi cosa vi aspettate dall'aggiornamento 11.40? Forse verrà introdotto il nuovo Fucile d'Assalto Pesante?