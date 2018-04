Fortnite: server offline, Epic non sa quando il gioco tornerà online

Prosegue il down dei server di Fortnite: dalle prime ore di questa mattina (giovedì 12 aprile) l'infrastruttura di Fortnite è offline e la compagnia non sa esattamente quando termineranno i lavori di manutenzione.

Rispondendo a una domanda su Twitter, Epic fa sapere che "stiamo lavorando per risolvere i problemi e non abbiamo una tempistica stimata per la fine dei lavori", la pagina di stato di Fortnite segnala il corretto funzionamento di alcuni servizi come sito e forum, messaggistica, matchmaking, classifiche, statistiche e party chat, mentre risulta impossibile effettuare il login e giocare, in quanto queste due attività risultano "in manutenzione".

Quando torneranno online i server di Fortnite? C'è chi ipotizza che il down possa durare ancora qualche ora e chi, come l'agenzia di scommesse inglese BoyleSports, permette di scommettere sul fatto che l'infrastruttura non tornerà online prima della mezzanotte di domani, venerdì 13 aprile.

In merito allo stato dei server di Fortnite, sapevate che nelle scorse ore le visualizzazioni delle vecchie livestream di Twitch sono schizzate alle stelle proprio a causa dell'impossibilità di giocare?