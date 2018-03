Fortnite: server offline per manutenzione dalle 10:00, in arrivo il fucile da caccia

ha annunciato una nuova manutenzione per i server di: a partire dalle 10:00 di oggi (ora italiana) l'infrastruttura andrà offline per permettere agli sviluppatori di pubblicare il nuovo aggiornamento 3.1.0, in arrivo nel corso della giornata.

Al momento gli sviluppatori non hanno rivelato l'orario di fine dei lavori, nelle prossime ore verrà diffuso il changelog ufficiale del nuovo update, che porterà in dote un nuovo fucile da caccia. Purtroppo, l'update 3.1.0 non vedrà l'introduzione dei tanto attesi Jetpack, il cui lancio è stato rimandato a causa di problemi tecnici imprevisti.

Ricordiamo, inoltre, che da oggi gli abbonati Twitch Prime potranno riscattare gratis un set di oggetti per Fortnite, infine è ora disponibile il nuovo evento a tempo Oro Massiccio per Fortnite Battle Royale.



Ricordiamo che i membri Twitch Prime possono abbonarsi gratuitamente al nostro canale Twitch (4.99 euro al mese per gli altri) per ottenere vantaggi esclusivi come emoticon personalizzate con le facce dei membri della redazione e l’accesso a un gruppo Telegram dove, di volta in volta, postiamo piccole anteprime e indiscrezioni sulla vita redazionale di Everyeye.it, tra trasferte e recensioni in corso.