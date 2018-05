Fortnite: server offline per manutenzione, update 4.1 in arrivo

Per prepararsi all'arrivo del nuovo update 4.1, i server di Fortnite sono andati offline per manutenzione programmata. L'aggiornamento introdurrà le nuove sfide della Settimana 2 e l'attesissimo cross-over con Avengers: Infinity War.

Come potete leggere nel tweet pubblicato dall'account ufficiale di Fortnite, i server sono andati offline per manutenzione in vista dell'update 4.1. L'aggiornamento introdurrà le nuove sfide della Settimana 2, che ricordiamo essere le seguenti:

Cerca i forzieri a Boschetto Bisunto (0/7)

Utilizza le Rocce Luminose (0/7)

Danneggia i nemici con armi silenziate (0/500)

Balla di fronte a differenti cineprese (0/7)

Cerca tra uno spaventapasseri, un'automobile rosa e un grande schermo (0/1) - difficile

Elimina i nemici con armi esplosive (0/3) - difficile

Elimina i nemici a Tomato Town (0/3) - difficile

Nel momento in cui i server torneranno online, inoltre, tutti i giocatori di Fortnite: Battaglia Reale potranno dedicarsi al nuovo evento cross-over con Avengers: Infinity War. Stiamo parlando di Infinity Gauntlet Limited Time Mashup, una modalità a tempo limitato che ci consentirà di usare il Guanto dell'Infinito, prendendo così le sembianze di Thanos nel bel mezzo delle partite. Una appuntamento da non perdere per tutti i fan di Avengers e del mondo Marvel, oltre che un'ottima occasione per tornare a giocare con Fortnite nei prossimi giorni.