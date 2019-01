Fortnite Server Offline: risolti i problemi di login e accesso su Xbox One

Nelle prime ore della mattina di mercoledì 2 gennaio, i giocatori di Fortnite su Xbox One si sono imbattuti in una serie di problemi come l'impossibilità di effettuare il login e accedere al gioco. Epic Games ha prontamente monitorato la situazione, affermando che il problema riguarda i server di Xbox LIVE.

Fortunatamente le problematiche sembrano essere state risolte da Microsoft e nel momento in cui scriviamo la pagina di stato Xbox LIVE non riporta malfunzionamenti dell'infrastruttura e tutti i servizi risultano accessibili, come evidenziato dalla dicitura "Tutti i giochi funzionano normalmente" sotto la voce "Giochi", per la gioia della community di Fortnite e non solo.

Fortnite ha iniziato il nuovo anno con uno speciale evento di Capodanno a Times Square presentato da Ninja, il celebre streamer non è riuscito a vincere la competizione ma il 2018 è stato certamente il suo anno, grazie a guadagni superiori ai dieci milioni di dollari e ad una popolarità in continua crescita.