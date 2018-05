Fortnite: server online, arriva la patch 4.1 con l'evento crossover Avengers Infinity War

Epic Games ha pubblicato le note della patch 4.1 di Fortnite, la quale sarà disponibile nel corso della giornata odierna, al termine delle operazioni di manutenzione che stanno interessando i server di gioco in queste ore. Il rollout è già iniziato in alcuni paesi e sarà completato in tutto il mondo nelle prossime ore.

Di seguito, il changelog della patch 4.1 di Fortnite, così come diffuso da Epic Games:

Evento a Tempo: Guanto dell'Infinito

"Il vero potere sarà in mano tua nella v4.1... A partire da martedì 8 maggio, potrai diventare Thanos nel Mash-up a tempo Guanto dell'Infinito. Prova Fortnite x Avengers come mai prima d'ora in questo evento a tempo limitato."

HackSAW (Salva il Mondo)

"Persino un'orda di Abietti non ha chance contro HackSAW! Funziona al meglio da fermi, usando il mirino e sparando a raffiche brevi."



Fortnite Battle Royale 4.1

Abbatti Thanos, indossa il Guanto e conquista la Vittoria!

All'inizio della partita, una meteora atterrerà nella zona sicura della Tempesta, consegnando il Guanto dell'Infinito.

Qualsiasi giocatore che utilizzi il Guanto dell'Infinito si trasformerà in Thanos.

Se Thanos viene eliminato, il guanto cade a terra, pronto per essere raccolto. Se rimane inutilizzato troppo a lungo, scomparirà finché non cadrà un'altra meteora.

L'ultimo che resta in piedi sarà il vincitore!

Thanos Abilità 1 - Un pugno potente che respinge i nemici e distrugge le strutture.

Thanos Abilità 2 - Thanos vola verso il terreno e colpisce ad area, infliggendo respinta e danno.

Thanos Abilità 3 - - Sfrutta l'energia della Gemma del potere per lanciare una scarica che infligge danni nel tempo.

Thanos Abilità 4 - Un super salto che può scagliare Thanos dappertutto ma non oltre gli ostacoli più grandi.

Thanos ha sia scudi che salute. Quando elimina un altro giocatore, i suoi scudi si rigenerano. La sua salute non si rigenera mai.

Thanos non subisce danni da caduta.

Thanos non costruisce, non usa le normali armi del gioco od oggetti come le piattaforme di lancio. Non ha nessun bisogno di meschini ammennicoli umani.

Tempesta e mappa

La durata massima della partita è di circa 15 minuti.

La partita inizia con il cerchio della Tempesta che sta già chiudendosi sull'isola.

La Tempesta infligge più danni del normale, a scatti del 5% di salute durante il primo cerchio e del 10% per il resto della partita.

Bottino

Verranno generate solo armi rare, epiche e leggendarie.

Possibilità di generazione di forzieri del tesoro aumentate da 50-70% a 80-90%.

Possibilità di generazione di scatole di munizioni aumentate da 65-80% a 85-95%.

Il bottino a terra viene generato quasi il 100% delle volte.

Possibilità di generazione di piattaforme di lancio molto aumentata.

Raccolta di risorse raddoppiata.

Risorse trovate nel bottino incrementate da 30 a 60.

Possibilità di generazione di Barile da bevute, Fortatile, Bomba ballerina, Succo succoso, Cespuglio ed Esplosivo telecomandato aumentate.

Possibilità di generazione di Granata, Scudo e Benda ridotte.

Fortnite 4.1 porta in dote anche una serie di correzioni di bug e problemi tecnici per le modalità Battle Royale e Salva il Mondo, oltre a migliorie all'interfaccia grafica. Ricordiamo che l'evento crossover con Avengers Infinity War non porterà in dote le skin dei supereroi Marvel ma si limiterà all'introduzione della modalità a tema con protagonista Thanos.